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США распространили свой проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

США распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

В резолюции США по Израилю для СБ ООН отсутствует призыв к прекращению огня
© globallookpress.com

Эту информацию подтвердил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

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Как следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня. В нем есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.