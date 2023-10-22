В резолюции США по Израилю для СБ ООН отсутствует призыв к прекращению огня

США распространили свой проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
США распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.
Эту информацию подтвердил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.
Как следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня. В нем есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.