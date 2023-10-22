CNN: Палестина сама разбомбила больницу в Газе

«Анализ предполагает, что ракета, запущенная с территории Газы, разорвалась в воздухе, и что взрыв в больнице был результатом попадания части ракеты в больничный комплекс. Эксперты согласились с тем, что имеющиеся доказательства ущерба на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару, — рассказывает в своем расследовании телеканал.