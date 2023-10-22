Шредер рассказал, кто помешал урегулированию конфликта на Украине

Шредер: урегулировать конфликт с Россией Киеву не разрешили США
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году.
В интервью газете Berliner Zeitung он отметил, что это было бы возможно, если бы не были затронуты геополитические интересы.
США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.
Украинские власти, по словам Шредера, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили».