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Шредер: урегулировать конфликт с Россией Киеву не разрешили США

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году.

Шредер рассказал, кто помешал урегулированию конфликта на Украине
© globallookpress.com

В интервью газете Berliner Zeitung он отметил, что это было бы возможно, если бы не были затронуты геополитические интересы.

США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.

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Украинские власти, по словам Шредера, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили».