Британия заявила о невозможности эвакуировать своих граждан из Газы

"Мы свяжемся с британскими гражданами [по вопросу эвакуации] только тогда, когда будем уверены [в безопасности]. Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому", - сказал он.