Шредер посоветовал Бербок сдерживать эмоции в отношении к Путину

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью Berliner Zeitung, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношении с Россией и её лидером Вадимиром Путиным.

По его словам, Россия остаётся той страной, в продолжении политических и экономических отношений с которой Берлин заинтересован.

«Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно», — подчеркнул Шрёдер.

Ранее Шрёдер признался в дружбе с Путиным.