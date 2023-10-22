Шредер посоветовал Бербок сдерживать эмоции в отношении к Путину

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Бербок следует сдерживать эмоции в отношении к Путину
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью Berliner Zeitung, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношении с Россией и её лидером Вадимиром Путиным.
По его словам, Россия остаётся той страной, в продолжении политических и экономических отношений с которой Берлин заинтересован.
«Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно», — подчеркнул Шрёдер.
Ранее Шрёдер признался в дружбе с Путиным.
Также он отметил, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику.