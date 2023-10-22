Нетаньяху: Израиль пережил невиданный со времен Холокоста ужас

"Никос, друг, вы здесь в самый, можно сказать, трудный час. Это война цивилизации против варварства. То, что мы видели в наших поселениях, невозможно описать. Это самая страшная жестокость в отношении еврейского народа, которую мы видели со времен Холокоста", - сказал Нетаньяху, перечислив эпизоды насилия, связанные с действиями сторонников ХАМАС.