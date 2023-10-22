Нетаньяху: Израиль пережил невиданный со времен Холокоста ужас

Нетаньяху заявил, что Израиль пережил невиданный со времен Холокоста ужас
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в Тель-Авиве президента Кипра Никоса Христодулидиса, прибывшего с визитом солидарности в свете обострения палестино-израильского конфликта. Премьер заявил гостю, что народ Израиля испытал при нападении сторонников ХАМАС "самую страшную жестокость со времен Холокоста", сообщила по итогам встречи канцелярия главы правительства.
"Никос, друг, вы здесь в самый, можно сказать, трудный час. Это война цивилизации против варварства. То, что мы видели в наших поселениях, невозможно описать. Это самая страшная жестокость в отношении еврейского народа, которую мы видели со времен Холокоста", - сказал Нетаньяху, перечислив эпизоды насилия, связанные с действиями сторонников ХАМАС.
"Жестокость такого уровня невозможно себе представить. Наша война с ХАМАС - это война культуры против варварства", - уверен премьер.
Он напомнил, что еще 10 лет назад с трибуны ООН сравнивал сторонников палестинского движения с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация).
"Мне не поверили. Теперь понятно, что они хуже, чем ИГ, как сказал президент [США Джо] Байден, канцлер [ФРГ Олаф] Шольц сказал, что ХАМАС - это новые нацисты", - отметил Нетаньяху.
"Мир объединился в войне против нацистов, цивилизованный мир объединился для борьбы с ИГ. Теперь цивилизованный мир должен поддержать нас в войне с ХАМАС. Это наша цель. Спасибо за неизменную поддержку, которую вы оказывали с самого начала", - заключил он.
В субботу вечером Нетаньяху принял в Тель-Авиве премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла с визитом в знак солидарности с Израилем. Мелони он также заявил, что ХАМАС хуже ИГ и что Израиль ведет от имени цивилизации борьбу против варварства.