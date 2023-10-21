Байден рассказал, как три месяца боролся с коррупцией на Украине

В итоге я провел большую часть двух лет на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <...>, за эти два года я, наверное, провел на Украине в общей сложности три месяца, — сказал Байден во время приема, посвященного сбору средств на избирательную кампанию.