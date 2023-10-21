Назначена дата отправки второй партии гумпомощи жителям Газы

«В настоящее время идут переговоры о доставке в воскресенье через КПП «Рафах» в Газу второй партии гуманитарных грузов», — сказал источник.

Первые 20 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП «Рафах». Они привезли лекарства, предметы медицинского назначения и консервы. Всего у пропускного пункта в Египте выстроились более 200 машин с гуманитарным грузом, однако сейчас проезд снова закрыт. В ближайшее время через него должны пропустить находящихся в Газе иностранцев. В ХАМАС заявили, что помощь «не изменит катастрофических медицинских условий» в анклаве.