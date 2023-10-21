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Вучич сообщил о тяжёлых переговорах с представителями стран Запада

На встрече обсуждался вопрос Косово и Метохии. Об этом президент Сербии написал в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещённой в РФ и признанной экстремистской).

Вучич сообщил о тяжелых переговорах с представителями стран Запада
© globallookpress.com

«Тяжёлая встреча с пятёркой. Уверен, что в предстоящем периоде найдём путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе», — написал он под совместной фотографией с западными переговорщиками.

30 сентября Вучич заявил, что не намерен приказывать войскам пересекать границу с Косово. Белград «не хочет войны», сообщил он в заявлении, которое цитирует издание Financial Times.

«Президент Сербии заявляет, что у него нет намерения отдавать приказ вооружённым силам своей страны пересечь границу с Косово», — передаёт газета.

Вучич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косова, несмотря на давление

Также Александр Вучич отметил, что сократит численность войск в районе административной линии с Косово, поскольку эскалация конфликта стала бы «контрпродуктивной».