Израиль пообещал усилить удары по сектору Газа
Израиль планирует увеличить количество ударов по сектору Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари, его слова приводит ТАСС. Он призвал местных жителей эвакуироваться из опасных районов в южной части анклава.
Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор, именно поэтому мы призвали жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг сектора Газа, и следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий, - сказал Хагари.
Он также отметил, что в настоящее время государство сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа, но при этом готово к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке. Таким образом Хагари ответил на вопрос о ситуации на северной границе страны, где со стороны Ливана обстрел Израиля ведут сторонники шиитской организации "Хезболла".