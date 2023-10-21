Израиль пообещал усилить удары по сектору Газа

Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор, именно поэтому мы призвали жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг сектора Газа, и следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий, - сказал Хагари.

Он также отметил, что в настоящее время государство сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа, но при этом готово к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке. Таким образом Хагари ответил на вопрос о ситуации на северной границе страны, где со стороны Ливана обстрел Израиля ведут сторонники шиитской организации "Хезболла".