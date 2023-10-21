Генсек ООН выступил против коллективного наказания палестинцев

Деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию 7 октября, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев. Об этом во время каирского саммита по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

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По его словам, международное сообщество больше не может игнорировать более широкий контекст текущих событий в регионе. В частности, речь идет о затянувшемся конфликте и 56 годах оккупации.

Также руководитель организации подчеркнул, что никакая причина не может оправдать нападение ХАМАС на Израиль. Однако произошедшее не должно быть поводом для наказания всего палестинского народа, указал Гутерриш.

Как сказал генсек ООН, даже в такой ситуации необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права. То же касается положений Женевской конвенции, принятой в 1949 году.

«Израильтяне должны увидеть реализацию своих законных потребностей в обеспечении безопасности, а палестинцы должны увидеть исполнение своего законного желания создать независимое государство в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями», — резюмировал руководитель организации.