МИД РФ выступил против поглощения Израилем палестинских территорий

«Стороны должны разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, включая поселенческое поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь», — сказал дипломат, отметив, что в рамках урегулирования конфликта «должно быть создано суверенное палестинское государство».