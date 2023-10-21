ХАМАС нанес ракетные удары по израильскому Ашкелону

Силы движения ХАМАС обстреляли город Ашкелон, расположенный на юго-западе Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале палестинского движения.

В заявлении указано, что в операции приняли участие члены боевого крыла ХАМАС — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». При этом представители ХАМАС подчеркнули, что атака была организована в ответ на применение насилия по отношению к мирным гражданам.

«Бригады <...> нанесли ракетные удары по Ашкелону», — говорится в публикации.

17 октября израильский город также подвергся обстрелу со стороны ХАМАС. Как уточнили представители палестинского движения, по населенному пункту были нанесены ракетные удары. Однако другие подробности произошедшего не разглашались.

21 октября спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри заявил, что власти страны ввели полную блокаду сектора Газа. Также он указал на готовность израильских войск начать следующий этап боевых действий, который включает в себя проведение наземной операции в палестинском анклаве.