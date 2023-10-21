Шредер намекнул, кто мог взорвать «Северные потоки»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что точно не знает, кто мог взорвать «Северные потоки». Однако он намекнул, что сделать это могли США. При этом политик отметил, что «Северный поток-2» можно запустить.

«Есть только один признак: в начале 2022 года президент США Джо Байден сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что „Северный поток“ не сможет работать, если Россия начнет спецоперацию. Каждый может сделать из этого свои выводы», — высказался Герхард Шредер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

При этом он заявил, что две линии газопровода подлежат ремонту. Шредер высказался в пользу того, чтобы «Северный поток-2» снова начала работать.

«Это было бы разумно с точки зрения цены. Обе линии подлежат ремонту», — подчеркнул Шредер.

В сентябре 2022 года были подорваны «Северные потоки». США выступают против международного расследования, так как это бы доказало причастность страны к диверсии. Об этом заявлял член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.