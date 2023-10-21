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Sky News: участники саммита по Палестине не примут заявление из-за разногласий

Участники проходящего в Каире саммита по палестино-израильскому конфликту не примут итоговое заявление в связи с разногласиями между делегациями. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia.

Участники саммита по Палестине не примут заявление из-за разногласий
© RT на русском

«Итогового заявления каирского саммита мира не будет из-за противоречий между арабскими и европейскими делегациями», — говорится в публикации.

По данным телеканала, разногласия между делегациями произошли из-за формулировки «право Израиля на самооборону», а также из-за возможности осуждения палестинского движения ХАМАС.

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