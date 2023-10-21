В Палестине назвали число жертв ударов израильских войск по сектору Газа

Количество палестинцев, погибших после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, превысило 4,3 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Палестины.

© Газета.Ru

В заявлении указано, что к текущему моменту в результате боевых действий погибли 4 385 палестинцев. В их числе 1 756 детей и подростков.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получил 13 561 человек. Также, по данным ведомства, несколько десятков палестинцев стали жертвами стычек с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

«Число погибших на Западном берегу с 7 октября увеличилось до 84», — говорится в публикации.

Более того, на указанной территории травмы получили более 1,4 тыс. палестинцев.

20 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что к текущему моменту в стране из-за эскалации конфликта погибли 20 российских граждан. Местоположение еще семи человек остается неизвестным — они считаются пропавшими без вести, подчеркнул дипломат.