Крым является не просто регионом, а частью истории России. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, комментируя план по урегулированию украинского конфликта.

В интервью Berliner Zeitung бывший канцлер рассказал, что в 2022 году Киев просил его стать посредником между Россией и Украиной и «передать послание Путину». С канцлером общался близкий к Зеленскому Рустем Умеров, нынешний министр обороны Украины.

Тогда стоял вопрос, как положить конец конфликту. Шредер отметил, что было пять пунктов.

Среди них недопущение украинского членства в НАТО, возвращение всех прав русскому языку на Украине, предоставлении большей независимости Донбассу по модели Южного Тироля – немецкоязычной автономии в составе Италии.

Четвертый пункт включал гарантии безопасности, которые Украине предоставили бы Совет Безопасности ООН и Германия.

«Пятый пункт: Крым. Как давно Крым стал российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории,– сказал Шредер.

По его словам, Киев готов был принять все эти пункты, и конфликт удалось было бы завершить, если бы «геополитические интересы не были затронуты». Только американцы могли бы урегулировать украинский конфликт. Но в итоге на переговорах в марте 2022 года в Стамбуле украинцы «не пошли на мир, потому что им не разрешили».