ХАМАС возобновил обстрелы Тель-Авива

В ХАМАС также заявили, что с интересом наблюдали за саммитом по ситуации в секторе Газа, который состоялся в субботу в Египте, и отметили, что ценят усилия, прилагаемые для прекращения агрессии против палестинского народа.

Незадолго до этого официальный представитель группировки Усама Хамдан заявил, что не собирается обсуждать с Израилем обмен военнопленными, пока ЦАХАЛ не прекратит агрессию против населения Газы. Сейчас в плену ХАМАС, по разным оценкам, находятся от 200 до 250 человек, как минимум один из них — россиянин.