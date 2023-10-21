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Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом раскритиковал западные страны за то, что те не могут остановить Израиль. Об этом сообщили администрация турецкого главы.

Эрдоган раскритиковал Запад за неспособность остановить Израиль
© globallookpress.com

«Эрдоган подчеркнул, что позиция западных стран способствует увеличению случаев нарушения прав человека в секторе Газа, а их неспособность принять меры, чтобы остановить Израиль, приведет к непоправимым результатам», — говорится в пресс-релизе администрации Эрдогана, который приводит РИА Новости.

К тому же лидер Турции призвал ООН принять срочные меры, чтобы гуманитарный кризис в секторе Газа закончился.

Ранее в столице Египта прошел саммит по ситуации на Ближнем Востоке. В нем участвовали представители 34 стран, в том числе и от России. Политики отмечали, что необходимо решить гуманитарный кризис в секторе Газа и остановить войну. Подробнее о саммите раннее писало URA.RU.

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По последним данным, от войны на Ближнем Востоке в секторе Газа погибли 4385 человек, а более 13 тысячи получили ранения. Со стороны Израиля число погибших меньше — 1 300. При этом в плену у палестинского движения ХАМАС могут находиться более 210 человек. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября со вторжения в Израиль.