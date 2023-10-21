Конфликт Израиля и Палестины: что известно к этому часу

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается четырнадцатый день. «Рамблер» собрал ключевые новости за субботу, 21 октября.

Действия силовиков Израиля

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Израильские службы безопасности арестовали более 1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.

Саммит в Каире

Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа, палестинцы останутся на своей земле, сказал он, выступая на саммите в Каире.

Саудовская Аравия призывает международное сообщество обязать Израиль соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса призвал к прекращению боевых действий, освобождению заложников и снятию блокады сектора Газа.

https://ria.ru/20231021/ramafosa-1904361554.html

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, мы призываем к освобождению заложников, снятию блокады Газы. Мы также призываем к открытию гуманитарных коридоров», — подчеркнул Рамафоса.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, что разговаривал с властями Израиля и призвал их военных к сдержанности.

«Я напрямую говорил с израильским правительством об их долге уважать международное право... Я призывал израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности», — подчеркнул Клеверли.

Высказывания лидеров ХАМАС

Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что бомбардировки сектора Газа на фоне проходящего в Каире саммита, свидетельствуют об игнорировании Израилем международных ценностей.

Ситуация с заложниками

В заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек, заявил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

У освобождённых из двухнедельного плена в секторе Газа американок нет видимых телесных повреждений после нахождения у бойцов ХАМАС.

Отец девушки, который поговорил с одной из пленниц, заявил, что бойцы хорошо с ней обращались, у нее все хорошо.

Переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые вели США, Израиль и Катар, провалились.

Заявления Израиля

Даниэль Хагари рассказал, что ведомство уведомило родственников о 307 погибших бойцах ЦАХАЛ.

Спикер ведомства отметил также, что Израиль готов перейти к наземной операции в Газе в то время, которое он выберет, и будет продолжать её до достижения целей.

Израиль готов к любому сценарию, войска на севере страны отвечают огневым поражением на атаки «Хезболлы», подчеркнул он.

Ливанское движение «Хезболла» пожалеет о решении ввязаться в палестино-израильский конфликт, приводит Haaretz слова министра обороны Израиля Йоава Галланта

Выступления лидеров западных стран

Война против палестинского движения ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации для мирного населения, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил право Израиля на оборону. Он добавил, что вместе с тем следует соблюдать «законы войны».

Туризм на Ближнем Востоке

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях, а российским туроператорам — приостановить продажу туда туров.

МИД Израиля призвал своих граждан покинуть территории Египта и Иордании из-за угрозы безопасности.

Цензура в Израиле

Глава Национального совета безопасности Израиля Цахи Анегби направил срочное письмо главному военному цензору бригадному генералу Коби Мандельблиту и потребовал запретить публикацию любых подробностей обсуждений в военно-политическом кабинете во время войны.

Глава НСБ заявил в своем письме, что поток публикаций по итогам обсуждений в Кабинете, одобренных цензурой, наносит серьезный, конкретный и непосредственный ущерб безопасности государства —и их необходимо немедленно прекратить.

Ситуация с КПП «Рафах»

Сразу после прохода через КПП «Рафах» в сектор Газа 20 грузовиков с едой, водой и медикаментами ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям КПП. Это первая гуманитарная помощь, поступившая в регион с начала конфликта.

Египетские власти никогда не закрывали наземный переход «Рафах» на границе с палестинским сектором Газа, а его нормальной работе препятствовали атаки со стороны Израиля, отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на открытии каирского саммита.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что соглашение об эвакуации раненых из Газы через КПП пока не достигнуто.

Число погибших и пострадавших

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 4 385, ранены более 13,5 тыс., сообщает Минздрав Палестины.

Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС, превысило 5 тысяч, сообщили в Минздраве Израиля.

Гибель журналистов

В результате обострения конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС погибли 22 журналиста, сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

Кроме того, восемь сотрудников СМИ ранены, трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора телеканала Халеда Эльдерры во время израильских обстрелов сектора Газа.

По ее словам, среди погибших были две сестры оператора, его брат, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники.

Акции протеста

Манифестация сторонников Палестины в Вашингтоне прошла без каких-либо чрезвычайных происшествий, сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

Акция протеста против ударов Израиля по Газе прошла в районе Синдзюку в Токио, где расположен один из крупнейших вокзалов. В ней приняли участие около 100 человек. Они прошли по прилегающим к вокзалу улицам в плотном кольце полиции.