Трамп: Байден доведет США до третьей мировой войны

Белый дом во главе с Джо Байденом доведет США до третьей мировой войны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Трамп выступил с критикой Байдена в социальной сети Truth Social, которая принадлежит кандидату в президенты.

Экс-глава США уверен, что некомпетентность американской элиты и нынешнего президента погубят мир. По его словам, Байден «понятия не имеет, что происходит» и ведет страну к третьей мировой войне.

При этом Трамп нашел единственное, за что можно похвалить Байдена – за регистрацию в Truth Social. На это «ему хватило здравого смысла».