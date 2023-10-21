Владимир Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Россией, пишет обозреватель Эрхан Алтипармак в статье для турецкого портала dikGAZETE.

Аналитик напомнил, что Зеленский в 2022 году активно пытался получить военную, финансовую и политическую поддержку со стороны западных партнеров.

Политик, по словам автора, позволял себе резкие, публицистические высказывания, делал ничем не подкрепленные заявления. Вместе с тем, он активно защищал свой пост законами и постановлениями.

Через год после начала спецоперации, пояснил аналитик, союзники устали от «нездоровых ремарок», просьб, упреков со стороны Зеленского и перестали обращать на него внимание.

Эксперт отметил, что Москва в каждом заявлении, посвященном конфликту, говорит о готовности к миру, к переговорам. Но на фоне больных идей украинского лидера, какие могут переговоры, задает риторический вопрос автор статьи.

По его оценке, даже если Россия и Украина приступят к диалогу, он в любой момент может прерваться, по вине режима Зеленского.