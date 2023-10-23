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В ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо

В палестинском движении ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо.

В ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
© globallookpress.com

«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», — приводит заявление РИА Новости.

В ХАМАС добавили, что той помощи, которая поступила для населения сектора Газа в последние два дня, оказалось недостаточно для удовлетворения всех нужд жителей региона.

Ранее сообщалось, что из-за блокады Израиля в больнице Аль-Шифа в Газе заканчиваются медикаменты.