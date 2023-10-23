В ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
В палестинском движении ХАМАС заявили, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо.
«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», — приводит заявление РИА Новости.
В ХАМАС добавили, что той помощи, которая поступила для населения сектора Газа в последние два дня, оказалось недостаточно для удовлетворения всех нужд жителей региона.
Ранее сообщалось, что из-за блокады Израиля в больнице Аль-Шифа в Газе заканчиваются медикаменты.