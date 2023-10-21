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В Израиле рассказали о последствиях для «Хезболлы» от вступления в конфликт

Ливанская группировка «Хезболла» поддержала Палестину, вступила в конфликт с Израилем, рассказал министр обороны страны Йоав Галлант. Он добавил, что теперь ей приходится расплачиваться за этот шаг, пишет Haaretz.

Галлант отметил, что две недели назад, 7 октября, палестинская группировка ХАМАС нанесла удар по израильским населенным пунктам, напала на военные базы.

По его мнению, боевики ХАМАС желали убивать «детей, переживших Холокост».

Что такое «Хезболла» и чем она отличается от ХАМАС?

Глава ведомства напомнил, что кроме палестинской, против израильтян выступила и ливанская группировка.

Армии обороны Израиля следует быть готовой ко всему, к любым испытаниям, констатировал министр. Кроме того, добавил он, основной задачей ЦАХАЛ является полное уничтожение ХАМАС.

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