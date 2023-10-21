В Израиле рассказали о последствиях для «Хезболлы» от вступления в конфликт

Ливанская группировка «Хезболла» поддержала Палестину, вступила в конфликт с Израилем, рассказал министр обороны страны Йоав Галлант. Он добавил, что теперь ей приходится расплачиваться за этот шаг, пишет Haaretz.

Галлант отметил, что две недели назад, 7 октября, палестинская группировка ХАМАС нанесла удар по израильским населенным пунктам, напала на военные базы.

По его мнению, боевики ХАМАС желали убивать «детей, переживших Холокост».

Глава ведомства напомнил, что кроме палестинской, против израильтян выступила и ливанская группировка.