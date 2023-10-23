Шесть стран проконтролируют отправку гуманитарной помощи в Газу

США, Великобритания, Италия, Канада, Франция и ФРГ обязались контролировать отправку гуманитарной помощи в сектор Газа, передает ТАСС сообщение Белого дома. Согласно документу, лидеры стран договорились обеспечить постоянный и безопасный доступ к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию и другой помощи, необходимой жителям региона.

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Лидеры обязались продолжать тесную дипломатическую координацию, в том числе с ключевыми партнерами в регионе, для предотвращения разрастания конфликта, а также для сохранения стабильности на Ближнем Востоке и работы по достижению политического урегулирования и прочного мира, — подчеркнули авторы сообщения.

Президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Риши Сунак, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали к освобождению заложников. Кроме этого, лидеры стран признали право Израиля защищаться, сказано в сообщении.