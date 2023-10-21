Президент Палестины Махмуд Аббас: «Мы не уйдем»

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил на саммите по ближневосточному урегулированию, проходящем в Каире. Он подчеркнул, что палестинцы не покинут сектор Газа, пишет телеканал al Arabiya.

Махмуд Аббас раскритиковал операцию «Железные мечи», проводимую Армией обороны Израиля. Он отметил, что она направлена против гражданского населения в секторе Газа.

По его оценке, реализация решения о создании двух государств и выход израильтян из спорных регионов на основе четких сроков является решением нынешнего кризиса.

Президент отметил, что палестинцев не удастся изгнать с земли, которая принадлежит им по праву.

«Мы не уйдем, мы не уйдем», — подчеркнул Аббас.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал, в свою очередь, о том, что страна разработала дорожную карту по выходу из кризиса.