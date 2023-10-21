Глава Соединенных Штатов Джо Байден не расслышал вопрос корреспондента о целесообразности отсрочки наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Накануне в СМИ появились публикации о брифинге, который Байден провел для журналистов пресс-пула администрации США. Один из них поинтересовался возможной наземной операцией ЦАХАЛ в анклаве. Он спросил, в частности, не следует ли отсрочить перенос военных действий на территорию сектора.

Кроме того, корреспондент пожелал узнать, желает ли Байден освободить как можно больше заложников, захваченных боевиками палестинского движения ХАМАС.

Собеседник газеты отметил, что президент США не расслышал вопрос в целом. В связи с этим, его ответ «Да» относился только ко второй части вопроса. Он добавил, что Байден действительно желает скорейшего освобождения пленных.

Напомним, что власти Израиля практически ежедневно анонсируют проведение наземной операции в секторе Газа, обещают навеки выбить боевиков ХАМАС из анклава, навсегда покончить с движением. Вместе с тем, операция постоянно откладывается.

По мнению экспертов, это связано с опасениями Тель-Авива в сфере рисков расширения конфликта на весь макрорегион. Израиль, даже при поддержке США и Великобритании, не желает вести войну на несколько фронтов.