Мусульмане освистали Джастина Трюдо в мечети в Торонто
Глава Канады Джастин Трюдо приехал в мечеть в Торонто, чтобы пообщаться с верующими на тему палестинского конфликта, но потерпел фиаско. Его обвинили в лицемерии и двойных стандартах, сообщает RT.
В интернете появилось видео, сделанное очевидцами премьерского визита. На кадрах видно, что Трюдо пришел в мечеть с сопровождающими лицами. Он не нашел понимания у верующих, несмотря на уговоры и призывы «начать диалог». Одни мусульмане встретили премьера недоверчивым ропотом, другие – ледяным молчанием.
Ситуация заметно обострилась, когда Трюдо вышел из мечети на улицу. Недовольные верующие начали кричать «Бу!» и «Позор!»
Одна из взволнованных мусульманок выпалила фразу: «Сколько палестинцев ещё должно умереть, чтобы огонь прекратился?!»
Премьер не стал вступать в диалог с мусульманами. Он прошел под охраной полиции к своему лимузину и уехал.
Власти Канады вслед за США поддержали израильские бомбардировки сектора Газа. Трюдо отказался критиковать устроенную Израилем блокаду сектора Газа. Он заявил, что Израиль «имеет право защищать себя в соответствии с международным правом».