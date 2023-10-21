Мусульмане освистали Джастина Трюдо в мечети в Торонто

Глава Канады Джастин Трюдо приехал в мечеть в Торонто, чтобы пообщаться с верующими на тему палестинского конфликта, но потерпел фиаско. Его обвинили в лицемерии и двойных стандартах, сообщает RT.

В интернете появилось видео, сделанное очевидцами премьерского визита. На кадрах видно, что Трюдо пришел в мечеть с сопровождающими лицами. Он не нашел понимания у верующих, несмотря на уговоры и призывы «начать диалог». Одни мусульмане встретили премьера недоверчивым ропотом, другие – ледяным молчанием.

Ситуация заметно обострилась, когда Трюдо вышел из мечети на улицу. Недовольные верующие начали кричать «Бу!» и «Позор!»

Одна из взволнованных мусульманок выпалила фразу: «Сколько палестинцев ещё должно умереть, чтобы огонь прекратился?!»

Премьер не стал вступать в диалог с мусульманами. Он прошел под охраной полиции к своему лимузину и уехал.