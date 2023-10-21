Израиль предпринимал попытки наладить нормальные отношения со странами Ближнего Востока, отметил президент США Джо Байден. Он добавил, что атака ХАМАС помешала переговорным процессам, пишет РБК со ссылкой на источник.

Байден уточнил, что Тель-Авив пытался договориться с Эр-Риядом о нормализации отношений. После начала конфликта Саудовская Аравия заморозила переговоры и намекает на то, что желает получить от Израиля существенно большие преференции.

Глава США отметил, что в сентябре саудиты намеревались «признать Израиль, объединить Ближний Восток».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, за две недели дважды побывавший в Израиле, сообщил, что против установления политических и экономических отношений с Тель-Авивом выступают ХАМАС, Иран и «Хезболла».

По его мнению, целью массированной атаки боевиков палестинского движения на израильские населенные пункты был срыв усилий по сближению ближневосточных государств с Израилем.