Очередные переговоры с ХАМАС по заложникам сорвались

Соединенные Штаты, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении как минимум 50 заложников из числа гражданских лиц. Все их попытки оказались бесплодными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник отметил, что на фоне критической гуманитарной ситуации в секторе Газа, стороны обсуждали временное прекращение огня, возобновление снабжения анклава водой, активизацию поставок продовольствия и медикаментов.

Кроме того, был поднят вопрос об освобождении большого количества заложников.

По данным газеты, общение с представителями движения проходит очень тяжело. В первые дни они вообще отказывались от какого-либо диалога, в дальнейшем сошли до переговоров, но выставили неприемлемые для Израиля условия.

Напомним, что 7-9 октября, в начале конфликта, бойцы движения ХАМАС взяли большое количество заложников. Они называли цифры от 200 до 700 человек.

Подсчет осложнялся тем, что в состав движения входит большое количество группировок. Они подчиняются верховному руководству, но нередко не взаимодействуют между собой.

В первые дни власти ряда стран пытались договориться с ХАМАС. Переговоры не увенчались успехом.