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Очередные переговоры с ХАМАС по заложникам сорвались

Соединенные Штаты, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении как минимум 50 заложников из числа гражданских лиц. Все их попытки оказались бесплодными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Очередные переговоры с ХАМАС по заложникам сорвались
© РИА Новости

Источник отметил, что на фоне критической гуманитарной ситуации в секторе Газа, стороны обсуждали временное прекращение огня, возобновление снабжения анклава водой, активизацию поставок продовольствия и медикаментов.

Кроме того, был поднят вопрос об освобождении большого количества заложников.

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По данным газеты, общение с представителями движения проходит очень тяжело. В первые дни они вообще отказывались от какого-либо диалога, в дальнейшем сошли до переговоров, но выставили неприемлемые для Израиля условия.

Напомним, что 7-9 октября, в начале конфликта, бойцы движения ХАМАС взяли большое количество заложников. Они называли цифры от 200 до 700 человек.

Подсчет осложнялся тем, что в состав движения входит большое количество группировок. Они подчиняются верховному руководству, но нередко не взаимодействуют между собой.

В первые дни власти ряда стран пытались договориться с ХАМАС. Переговоры не увенчались успехом.

Общее количество пленных, по состоянию на 21 октября, составляет свыше 200 человек. Оно постепенно сокращается, на фоне обмена пленными и гибели заложников при обстрелах.

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