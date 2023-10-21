В Тель-Авиве рассказали о будущем сектора Газа
Тель-Авив «перерезал пуповину» в сфере отношений с сектором Газа, после окончания конфликта любые отношения, любое взаимодействие между сторонами будет исключено, пишет Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.
«Мы перерезали пуповину», — подчеркнул чиновник.
По его словам, Израиль не будет помогать Газе ни по каким вопросам, в частности, прекратит брать на работу жителей анклава.
Кроме того, пояснил источник, будут закрыты функционировавшие до войны контрольно-пропускные пункты на границах сектора.
Напомним, что в начале октября между палестинским движением ХАМАС и Израилем возобновился конфликт. В результате военных действий, ежедневных обстрелов стороны утратили большое количество живой силы и техники. Кроме того, погибли тысячи гражданских лиц.
Россия, Турция и ряд других стран призвали стороны к скорейшему прекращению боевых действий, решению спорных вопросов дипломатическим путем. США и их союзники, в свою очередь, перебросили на Ближний Восток ударные авианосные группы и экспедиционный корпус морской пехоты.