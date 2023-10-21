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В Тель-Авиве рассказали о будущем сектора Газа

Тель-Авив «перерезал пуповину» в сфере отношений с сектором Газа, после окончания конфликта любые отношения, любое взаимодействие между сторонами будет исключено, пишет Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.

«Мы перерезали пуповину», — подчеркнул чиновник.

По его словам, Израиль не будет помогать Газе ни по каким вопросам, в частности, прекратит брать на работу жителей анклава.

Кроме того, пояснил источник, будут закрыты функционировавшие до войны контрольно-пропускные пункты на границах сектора.

Оценены риски вторжения Израиля в сектор Газа

Напомним, что в начале октября между палестинским движением ХАМАС и Израилем возобновился конфликт. В результате военных действий, ежедневных обстрелов стороны утратили большое количество живой силы и техники. Кроме того, погибли тысячи гражданских лиц.

Россия, Турция и ряд других стран призвали стороны к скорейшему прекращению боевых действий, решению спорных вопросов дипломатическим путем. США и их союзники, в свою очередь, перебросили на Ближний Восток ударные авианосные группы и экспедиционный корпус морской пехоты.

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