Литва захотела оставить россиянок без вязальных спиц

В список предлагаемых ограничений также вошли гвозди, швейные иголки и вязальные спицы. Однако есть и более серьезные предложения: запрет на покупку российского урана, алмазов, сжиженного газа и стали, а также блокировка ИТ-услуг для российских фирм. Об этом сообщает EUobserver.

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В Евросоюзе собираются рассмотреть 12-й пакет санкций в отношении России. Комиссия ЕС проведет закрытые переговоры с отдельными столицами европейского альянса в эти выходные или в начале следующей недели.

Литва и Польша уже представили подробные предложения. Эстония также конкретизировала свои идеи.

«Вильнюс заявил, что должна быть запрещена даже продажа «гвоздей, кнопок, канцелярских кнопок» и «швейных и вязальных игл», - пишет издание.

В предложении Литвы также сказано, что ЕС должен запретить новые сделки с «Росатомом», прекратить покупать российский уран, сжиженный газ и сталь. Еще необходимо заблокировать ИТ-услуги для российских фирм и прекратить экспорт лазерных технологий и алмазов.

12-й пакет должен включать запрет на экспорт из ЕС «радиаторов центрального отопления, неэлектрического отопления и их частей» (оборот в прошлом году составил 49 миллионов евро).

В предложение Польши входят санкции в отношении Росатома, на ИТ-услуги, сжиженный газ и алмазы.

Эстония добивается полного торгового эмбарго в отношении России, чтобы остановить обход санкций. В Таллине утверждают, что таможня в граничащих с Россией государствах ЕС больше не может справляться с бременем контроля над транзитом запрещенных и незапрещенных товаров.