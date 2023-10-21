Сотни сотрудников ЕС выступили с протестом против Урсулы фон дер Ляйен

Действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвали масштабный протест сотрудников Европейского союза (ЕС), в поддержку которого выступило 798 сотрудников. Об этом пишет издание Politico.

«Группа сотрудников ЕС выразила свое недовольство фон дер Ляйен в открытом письме. Текст был подписан 798 сотрудниками», — говорится в материале издания.

Там добавили, что это свидетельствует о возникающем внутреннем разрыве в европейском сообществе в связи с конфликтом на Украине. Подписавшиеся сотрудники работают в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе и в посольствах по всему миру, заключил автор материала.