В США объяснили, зачем ХАМАС освободил двух американок

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что ХАМАС пытается расположить к себе Вашингтон, после того как радикальная группировка освободила двух гражданок США по "гуманитарным соображениям". Об этом она заявила в эфире Fox News.

Она призвала администрацию Джо Байдена"быть умной" и не менять стратегию в адрес ХАМАС.

По мнению Хейли, радикальная группировка также опасается наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Они освобождают заложников, чтобы посмотреть, смогут ли извлечь что-либо из этого, считает политик.

"Это то, что они делают… Они пытаются заслужить расположение Соединенных Штатов", — сказала Хейли.

Она также напомнила о заложниках, которые все еще находится в секторе Газа, отметив, что нельзя забывать произошедшее 7 октября.

До этого представитель боевого крыла ХАМАС "Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам" Абу Убайда заявлял, что группировка освободит захваченных на юге Израиля заложников-иностранцев тогда, когда это позволят обстоятельства.