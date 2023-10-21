В США объяснили, зачем ХАМАС освободил двух американок
Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что ХАМАС пытается расположить к себе Вашингтон, после того как радикальная группировка освободила двух гражданок США по "гуманитарным соображениям". Об этом она заявила в эфире Fox News.
Она призвала администрацию Джо Байдена"быть умной" и не менять стратегию в адрес ХАМАС.
По мнению Хейли, радикальная группировка также опасается наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Они освобождают заложников, чтобы посмотреть, смогут ли извлечь что-либо из этого, считает политик.
"Это то, что они делают… Они пытаются заслужить расположение Соединенных Штатов", — сказала Хейли.
Она также напомнила о заложниках, которые все еще находится в секторе Газа, отметив, что нельзя забывать произошедшее 7 октября.
До этого представитель боевого крыла ХАМАС "Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам" Абу Убайда заявлял, что группировка освободит захваченных на юге Израиля заложников-иностранцев тогда, когда это позволят обстоятельства.
16 октября Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников. По его словам, "200 израильских пленных находятся непосредственно у "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама", остальные — у других групп".