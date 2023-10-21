В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков
Лидер правой партии «Шведские демократы» Джиммис Окессон считает, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет.
«Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьёзное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия этого... Моя исходная точка состоит в том, что если опасных людей посадят в тюрьму, они уже не представляют опасности для законных людей... Бандитское насилие также распространяется с течением времени. Преступные сети вербуют 10- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в некоторых случаях проводят 14-15-летние», — заявил он в интервью Шведскому радио.
Ранее премьер страны Ульф Кристерссон сообщил, что власти Швеции с 1 марта 2024 года введут специальные зоны досмотра в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступностью. В них правоохранители смогут осуществлять обыски всех без исключения граждан.