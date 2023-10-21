В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков

«Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьёзное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия этого... Моя исходная точка состоит в том, что если опасных людей посадят в тюрьму, они уже не представляют опасности для законных людей... Бандитское насилие также распространяется с течением времени. Преступные сети вербуют 10- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в некоторых случаях проводят 14-15-летние», — заявил он в интервью Шведскому радио.