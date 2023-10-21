Запад поможет президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту. Об этом пишет британская газета The Times.

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При этом, говорится в материале, если это произойдет, цена для всех западных демократий «будет исторической и трагической». Издание отмечает, что в прошлом году начало украинского конфликта вызвало всплеск интереса в Европе и щедрости с точки зрения различных видов помощи Киеву, однако сейчас ситуация выглядит гораздо хуже.

Согласно статье, власти стран Евросоюза (ЕС) обещали Киеву предоставить больше финансовой помощи, чем США, но на практике эти обязательства оказались пустыми заявлениями. Украине требуется больше оружия, однако поставки оказываются недостаточными. На этом фоне победившая на парламентских выборах в Словакии партия обещает и вовсе прекратить поставки оружия Киева и наложить вето на присоединение Украины к НАТО.

Опросы в Европе также показывают уменьшение поддержки вооруженной помощи Украине и санкций против России. Некоторые аналитики связывают рост популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ со снижением энтузиазма по отношению к Украине.