США заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

США в непосредственном контакте с российскими официальными лицами обозначили свою готовность возобновить с Россией диалог по снижению ядерных рисков и выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом Москве.

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Как заявили в дипмиссии, Вашингтон готов уже сейчас привлечь Москву к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года, то есть после истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III). «Мы готовы вступить в эти обсуждения, о чем сообщили непосредственно российским официальным лицам, переподтвердили эту готовность», — сообщили изданию в посольстве США.

Там также добавили, что пока российская сторона не отреагировала на предложение, и в американском посольстве рассчитывают, что ответ будет получен.

В МИД России изданию подтвердили эту информацию, отметив, что предложения Вашингтона по диалогу о контроле над вооружениями «доводятся до нас по различным каналам». В министерстве уточнили, что «по форме и содержанию потенциального ответа» на предложения Вашингтона Россия определится «со временем».

4 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что диалог между Россией и США по возобновлению участия Москвы в реализации ДСНВ возможен в случае изменения политики Вашингтона.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие.