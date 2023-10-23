В Израиле после переговоров заявили, что в секторе Газа "перемирия не будет"

Израиль и США хотят, чтобы все заложники были освобождены "как можно быстрее". Чиновник добавил, что "нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС". Власти Израиля согласились на просьбу США разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу, "хотя это решение не было популярно в Израиле", подчеркнул чиновник. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что администрация президента США Джо Байдена "регулярно" ведет переговоры с правительством Израиля о ситуации в секторе Газа. "Мы хотим, чтобы захваченные заложники вернулись домой, и именно поэтому мы работаем над этим, как я уже сказал, практически каждую минуту дня", — сказал Блинкен в программе "Встреча с прессой" на канале NBC.