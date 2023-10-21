Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание в Газе временного правительства

США и Израиль начали обсуждать возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. По данным агентства, дискуссии пока находятся на ранней стадии, их успех зависит от дальнейших событий, в том числе результатов наземной операции Израиля в секторе Газа. До этого президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

По словам российского лидера, целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать "реализация ооновской формулы "двух государств", предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем". 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".