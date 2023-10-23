CNN: Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках

Израиль не пойдет на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, "прекращения огня не будет" даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников, так как "нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС".

Чиновник также подчеркнул, что "не осведомлен" о призывах США к Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа.

Ранее CNN информировал, что Вашингтон оказывал давление на Израиль, чтобы отложить начало проведения наземной операции в Газе и освободить заложников, удерживаемых в анклаве.