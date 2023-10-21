Тысячи программистов из КНДР спонсировали ее ракетную программу, работая в США
Северокорейские IT-специалисты, которые трудились в США в качестве внештатных удаленных работников, в течение многих лет тайно отправляли миллионы долларов своей зарплаты в КНДР на программу создания баллистических ракет.
Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на представителей ФБР и Министерства юстиции Соединенных Штатов. Как сообщается, IT-специалистов направили по контракту для удаленной работы
Они использовали вымышленную биографию и поддельные документы для получения работы. По словам специального агента ФБР Джея Гринберга, IT-специалисты использовали различные методы, чтобы создать впечатление, будто они работают в США. Например, они платили американцам за использование домашнего Wi-Fi, указал спецагент. До этого стало известно, что северокорейские хакеры пытались помешать учениям Южной Кореи и США.