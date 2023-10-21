Тысячи программистов из КНДР спонсировали ее ракетную программу, работая в США

Северокорейские IT-специалисты, которые трудились в США в качестве внештатных удаленных работников, в течение многих лет тайно отправляли миллионы долларов своей зарплаты в КНДР на программу создания баллистических ракет.

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Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на представителей ФБР и Министерства юстиции Соединенных Штатов. Как сообщается, IT-специалистов направили по контракту для удаленной работы