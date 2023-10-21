Посол КНДР назвал конфликт на Украине «вторым Афганистаном» для США

Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном". С таким мнением выступил посол КНДР в России Син Хон Чхол, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат отметил, что американские власти расходуют на Украину астрономические суммы, "скопленные кровным налогом своего населения".

Американский военный контингент был направлен в Афганистан в 2001 году после теракта в Нью-Йорке. В 2021 году президент США Джо Байден принял решение о выводе войск из этой страны. После этого власть в Афганистане захватили сторонники радикального движения "Талибан".