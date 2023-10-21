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Посол КНДР назвал конфликт на Украине «вторым Афганистаном» для США

Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном". С таким мнением выступил посол КНДР в России Син Хон Чхол, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Посол КНДР назвал конфликт на Украине «вторым Афганистаном» для США
© РИА Новости

Дипломат отметил, что американские власти расходуют на Украину астрономические суммы, "скопленные кровным налогом своего населения".

Американский военный контингент был направлен в Афганистан в 2001 году после теракта в Нью-Йорке. В 2021 году президент США Джо Байден принял решение о выводе войск из этой страны. После этого власть в Афганистане захватили сторонники радикального движения "Талибан".

Син Хон Чхол высказал мнение, что Соединенные Штаты прибегают ко всем возможным средствам для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, и преследуют исключительно свои гегемонистские интересы. Так, например, поставка Украине ракет ATACMS, считает северокорейские посол, станет катализатором, позволяющим "ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны".

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