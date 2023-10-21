В Словакии объяснили антиукраинскую позицию властей

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо оскорбили холодным приемом в Киеве в 2009 году. Отсюда могла возникнуть антиукраинская позиция словацких эшелонов власти, сообщает издание Politico.

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В статье объясняется, что во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко три часа. После этого она прямо перед камерами обругала Фицо за якобы пророссийскую позицию.

«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…> Его унизили», — рассказал изданию один из словацких чиновников.

Затем премьер-министр Словакии прибыл в Москву, где его ждал «роскошный прием». После этого, как утверждается в статье, Фицо занял открытую антиукраинскую позицию, так как это стало «чем-то личным».