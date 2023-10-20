Блинкен призвал ХАМАС освободить заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников без предварительных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остается и сейчас», — заявил политик.

Блинкен отметил, что не стоит доверять заявлениям движения ХАМАС, которое удерживает порядка двух сотен человек после атаки на юг Израиля.

По данным Bloomberg, США и Евросоюз (ЕС) призвали Израиль отложить наземную операцию в cекторе Газа, чтобы «выиграть время для проходящих тайных переговоров через Катар по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников».