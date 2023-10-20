Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников без условий

США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках и требуют вернуть всех без условий. об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия», — сказал Блинкен журналистам.
Представители ХАМАС заявляли, что после прекращения огня со стороны Израиля отпустят всех заложников. По предварительным данным сейчас в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. 21 октября израильские военные сообщили, удалось освободить двух заложниц.