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Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников без условий

США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках и требуют вернуть всех без условий. об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников без условий
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«Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия», — сказал Блинкен журналистам.

Представители ХАМАС заявляли, что после прекращения огня со стороны Израиля отпустят всех заложников. По предварительным данным сейчас в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. 21 октября израильские военные сообщили, удалось освободить двух заложниц.