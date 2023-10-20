В Турции предупредили о риске масштабной войны из-за кризиса в секторе Газа
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может перерасти в более масштабную войну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT Haber.
«Перед нами два варианта — или же кризис будет решен и приведет к долгосрочному миру, или же нас ждет ужасная альтернатива — длительная и масштабная война в регионе и нестабильность», — заявил он.
Фидан также добавил, что крупномасштабный региональный конфликт, в который может перерасти текущее обострение на Ближнем Востоке, станет нежелательной проблемой для всех.
7 октября приграничные районы Израиля стали целью крупномасштабной атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в режим войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.