ЕС и США начнут работу по передаче Украине доходов от активов России

Евросоюз и США договорились начать работу по изучению возможности передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита.

«Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бельгия создаст фонд помощи Украине с использованием доходов российских активов.