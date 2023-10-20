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В Сейме прокомментировали переход российского имущества в собственность Латвии

Депутат Сейма Алексей Росликов прокомментировал законопроект, позволяющий изымать часть российского имущества в госсобственность Латвии. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на RigaTV24.

В Латвии прокомментировали позволяющий изымать имущество РФ законопроект
© globallookpress.com

По его словам, подобный закон «заставит Латвию выглядеть хулиганом».

«Если мы хотим выглядеть мелкими хулиганами в Евросоюзе, именно так и будет! Чего мы добьемся? Что там (в Доме Москвы — прим. ред.) не смогут собираться люди, идентифицированные как антигосударственные силы? Ну, тогда они соберутся в лесу или в какой-нибудь квартире!», — заявил он.

Росликов также добавил, что подобная инициатива идёт вразрез с имиджем Латвии как демократического государства.

«Нигде в ЕС подобная практика не применялась, поэтому в Сейме разрабатывается отдельный закон. Невозможно ведь что-либо национализировать или отобрать», — добавил депутат.

Напомним, что в Латвии идёт обсуждение создания законных оснований для изъятия Дома Москвы у Департамента недвижимости Москвы.

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