В Латвии прокомментировали позволяющий изымать имущество РФ законопроект

«Если мы хотим выглядеть мелкими хулиганами в Евросоюзе, именно так и будет! Чего мы добьемся? Что там (в Доме Москвы — прим. ред.) не смогут собираться люди, идентифицированные как антигосударственные силы? Ну, тогда они соберутся в лесу или в какой-нибудь квартире!», — заявил он.