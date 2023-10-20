В ICAN назвали главные риски начала ядерной войны

Испытание химического вещества США в Неваде и выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний увеличивают риски ядерной войны. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал руководитель отдела СМИ Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

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«ICAN разделяет обеспокоенность экспертов по контролю над вооружениями, что такого рода испытания, наряду с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ, усилят напряженность в отношениях между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, в то время, когда опасность его использования в конфликте находится на самом высоком уровне со времен холодной войны», — сказал он.

Бернетт напомнил, что США провели испытания в Неваде в день, когда Госдума РФ приняла закон о ратификации ДВЗЯИ. При этом в Соединенных Штатах заявляли, что мероприятие было направлено на тестирование взрывчатого вещества, которое предназначалось для оценки и наблюдения за усилиями других стран по разработке и модернизации ядерного оружия, добавил он.

Однако, по словам Бернетта, эти функции уже успешно выполняет режим гарантий Международного агентства по атомной энергии и Организация договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. В связи с этим он считает, что действия США могут натолкнуть другие ядерные державы на мысль, что они в полном объеме могут возобновить ядерные испытания, а это грозит миру «долгосрочным ущербом здоровью людей и радиоактивным загрязнение м окружающей среды».

«Все это подчеркивает важность ДВЗЯИ и Договора о запрещении ядерного оружия как для укрепления доверия, так и для обеспечения того, чтобы ядерные испытания никогда не возобновлялись», — заключил Бернетт.