В ICAN назвали главные риски начала ядерной войны

Испытание химического вещества, проведенное США на полигоне в Неваде, а также выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) усиливают напряженность, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Он подчеркнул, что риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен окончания холодной войны,

© Flickr/Nevada National Security Site

ICAN разделяет обеспокоенность экспертов по контролю над вооружениями тем, что такого рода испытания, наряду с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ, усилят напряженность в отношениях между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, в то время, когда опасность того, что ядерное оружие может быть использовано в конфликте находится на самом высоком уровне со времен холодной войны, — сказал Барнетт.

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По его словам, испытание в Неваде проводилось на взрывчатое вещество, предназначенное для оценки «новых прогностических моделей взрывов». Как указали американские власти, эксперименты помогут определить, когда другие страны проводят «так называемые некритические ядерные испытания», чтобы проверить работу конструкций ядерных боеголовок. При этом Барнетт напомнил, что режим гарантий МАГАТЭ «уже очень эффективен» при определении того, когда какая-то страна обогащает уран до уровня, необходимого для производства ядерного оружия.

США 18 октября провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. В американском Министерстве энергетики отметили, что эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.